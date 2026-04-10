Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с января более 62 тысяч звонков

10 апреля 2026, 16:29

Свыше 62 тысяч звонков обработали операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





По телефону кол-центра можно узнать, как устроена система родовспоможения в регионе, какие документы потребуются роженице и какие выплаты ей положены. Кроме того, специалисты помогут будущей маме с выбором медучреждения.





«Наш кол-центр заработал в 2019 году. За это время его операторы приняли свыше 1,3 млн звонков, а с начала 2026 года — более 62 тысяч», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.