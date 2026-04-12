В Подмосковье отметили четырёхлетие проекта «Доброе дело»
В Подмосковье отметили четвёртую годовщину проекта «Доброе дело». Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» провели неделю усиленного сбора гуманитарной помощи во всех муниципалитетах региона.
Проект реализуют в Подмосковье с 12 апреля 2022 года по инициативе учеников гимназии имени Примакова и при поддержке губернатора Андрея Воробьёва.
Министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе заявила, что «Доброе дело» начиналось как региональная миссия, а сегодня превратилось в народное движение.
«В этом году мы провели целую неделю сбора, чтобы каждый мог найти время и принести то, что действительно нужно бойцам СВО и мирным жителям», — заявила она.Жители приносили одежду, обмундирование, продукты, медикаменты, средства гигиены, электронику, генераторы и газовые горелки. Волонтёры плели маскировочные сети, делали свечи и игрушки-талисманы, писали письма.
Активисты отвезли собранное в распределительный центр в Одинцово. Оттуда груз отправят бойцам СВО и жителям исторических территорий. За четыре года жители Московской области отправили более 10,2 тысячи тонн гуманитарной помощи.