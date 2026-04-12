В Подмосковье отметили четырёхлетие проекта «Доброе дело»

оригинал Фото: МИМП Московской области

В Подмосковье отметили четвёртую годовщину проекта «Доброе дело». Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» провели неделю усиленного сбора гуманитарной помощи во всех муниципалитетах региона.





Проект реализуют в Подмосковье с 12 апреля 2022 года по инициативе учеников гимназии имени Примакова и при поддержке губернатора Андрея Воробьёва.



Министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе заявила, что «Доброе дело» начиналось как региональная миссия, а сегодня превратилось в народное движение.

«В этом году мы провели целую неделю сбора, чтобы каждый мог найти время и принести то, что действительно нужно бойцам СВО и мирным жителям», — заявила она.