Советскую подкову и Чебурашку нашли на линиях сортировки подмосковных КПО
В комплексах по переработке отходов Московской области обнаружили новые экспонаты для музея «Культурный слой». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В муниципальном округе Егорьевск на ленту КПО попала винтажная подкова. Массивное изделие советского периода со следами красной краски, судя по всему, служило домашним оберегом. Такие стандартные подковы для упряжных лошадей выпускали в СССР с 1929 года, а после службы в хозяйстве их вешали над дверью на счастье.
В городском округе Солнечногорск сортировщики нашли фигурку Крокодила Гены и Чебурашки. Металлическая статуэтка из силумина размером 60×125 мм была изготовлена в период между 1970 и 1990 годами. Такие сувениры массово выпускали после выхода мультфильма в 1969 году. Иногда они служили не только украшением, а утилитарными предметами – например, подставками для столовых приборов.
Как отметили в ведомстве, обе находки стали напоминанием о том, что на сортировочных лентах иногда встречаются вещи с собственной культурной биографией.
В Минчистоты напомнили, что в КПО реализуется просветительская программа для школьников, в рамках которой проводят познавательные экскурсии. Детей знакомят с работой комплексов и уникальными находками, найденными на сортировочных линиях.
«Сегодня в регионе становится всё больше неравнодушных к экологической повестке людей, заинтересованных в продвижении своих идей. В числе приоритетных задач остаётся просветительская деятельность с подрастающим поколением и со взрослым населением», – заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Коллекция музея «Культурный слой» насчитывается более 2000 экспонатов, обнаруженных на сортировочных лентах подмосковных комплексов по переработке отходов. Познакомиться с ними можно не только при личном посещении, но и в онлайн-версии по ссылке.