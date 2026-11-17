17 ноября 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В комплексах по переработке отходов Московской области обнаружили новые экспонаты для музея «Культурный слой». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В муниципальном округе Егорьевск на ленту КПО попала винтажная подкова. Массивное изделие советского периода со следами красной краски, судя по всему, служило домашним оберегом. Такие стандартные подковы для упряжных лошадей выпускали в СССР с 1929 года, а после службы в хозяйстве их вешали над дверью на счастье.



В городском округе Солнечногорск сортировщики нашли фигурку Крокодила Гены и Чебурашки. Металлическая статуэтка из силумина размером 60×125 мм была изготовлена в период между 1970 и 1990 годами. Такие сувениры массово выпускали после выхода мультфильма в 1969 году. Иногда они служили не только украшением, а утилитарными предметами – например, подставками для столовых приборов.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Как отметили в ведомстве, обе находки стали напоминанием о том, что на сортировочных лентах иногда встречаются вещи с собственной культурной биографией.



В Минчистоты напомнили, что в КПО реализуется просветительская программа для школьников, в рамках которой проводят познавательные экскурсии. Детей знакомят с работой комплексов и уникальными находками, найденными на сортировочных линиях.

«Сегодня в регионе становится всё больше неравнодушных к экологической повестке людей, заинтересованных в продвижении своих идей. В числе приоритетных задач остаётся просветительская деятельность с подрастающим поколением и со взрослым населением», – заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.