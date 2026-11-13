Спектакль о питомцах Чехова покажут в Мелихове после победы на фестивале

13 ноября 2026, 13:30

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 28 ноября покажут спектакль «Собаки Чехова». Режиссёр Никита Беляев обратился к истории любимых питомцев писателя, чтобы поговорить о преданности, любви и заботе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.