Спектакль о питомцах Чехова покажут в Мелихове после победы на фестивале
В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 28 ноября покажут спектакль «Собаки Чехова». Режиссёр Никита Беляев обратился к истории любимых питомцев писателя, чтобы поговорить о преданности, любви и заботе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановку подготовила мелиховская «Чеховская студия». Этой осенью её работа получила три награды на театральных фестивалях в Липецке и Долгопрудном. На XLII Международном фестивале «Липецкие театральные встречи» диплома лауреата удостоился дуэт заслуженной артистки России Натальи Беляевой и Сергея Кирюшкина. Жюри отметило гармоничную работу исполнителей в мире чеховских символов. Ещё один почётный диплом спектакль получил за драматичное созвучие жизни художника и судьбы страны.
С XX областного фестиваля «Долгопрудненская осень» коллектив привёз главную награду — Гран-при. Премьера состоялась весной 2026 года на международном фестивале «Мелиховская весна». В основу спектакля легла пьеса Артёма Казюханова. Автор написал её в рамках мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction».
В работе над произведением он обратился к письмам и воспоминаниям, соединил документальные свидетельства с художественным вымыслом и по-своему переосмыслил знакомые мотивы творчества писателя.
Зрителям предлагают взглянуть на мир с точки зрения животных. Их восприятие помогает рассказать о преданности, любви и заботе, для которых не нужны слова. Знакомые чеховские мотивы здесь приобретают новое звучание, а письма и воспоминания соседствуют с авторским вымыслом. Такой взгляд позволяет увидеть историю писателя с неожиданной стороны и задуматься о связи человека с питомцами. По словам режиссёра Никиты Беляева, он стремился создать глубокое художественное высказывание, обращённое к чувствам зрителей.
На сцену выйдут Наталья Беляева, Сергей Кирюшкин, Евгений Пеккер, Андрей Богданов, Сергей Фатьянов, Вера Быкова, Иван Кожевников, Даниил Хацкин, Антон Белый и Юлия Богданова. Начало спектакля — в 17:00. Возрастное ограничение — 16+. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Мелихово».
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