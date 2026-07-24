Специалист по ЖКХ Мамчур оценил новый сервис оплаты через региональный портал

24 июля 2026, 23:04

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

У жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги через региональный портал госуслуг в несколько кликов. Новый цифровой сервис автоматически формирует единый электронный платёжный документ в личном кабинете пользователя на РПГУ.





Для оплаты не нужно скачивать или распечатывать квитанции, так как вся информация доступна онлайн. Пользователь видит начисленную сумму, выбирает способ оплаты и подтверждает операцию.



Сервис будет очень удобным. Такое мнение высказал «Радио 1» руководитель регионального центра некоммерческого партнёрства «ЖКХ-контроль Московской области» Валерий Мамчур.

«Сейчас стремительно развиваются цифровые сервисы, в том числе и «Госуслуги», которые очень удобны. Не устану повторять, что равных сервисов в мире на сегодняшний день, наверное, нет. Это самый эффективный сервис. Им можно пользоваться, минуя все бюрократические препоны, да и походы по кабинетам тоже», – отметил эксперт.

«Именно Подмосковье всегда считалось флагманом по обкатыванию разных нововведений. Потом их будут распространять дальше по регионам. Так как у нас загружаются все данные в единую информационную систему, то к этим данным будут подтягиваться и начисления, и квитанции. Соответственно, каждый может зайти в свой личный кабинет, увидеть начисления и сразу же оплатить, нажав на кнопку соответствующего банка», – отметил собеседник «Радио 1».