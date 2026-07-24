Оплатить коммуналку в Подмосковье теперь можно на региональном портале госуслуг

24 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Жители Московской области получили новый цифровой инструмент для расчётов за жилищно-коммунальные услуги. Оплатить счета можно через региональный портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Чтобы перейти на электронный ЕПД, нужно зайти в раздел «Эксперимент по отказу от бумажной платёжки» на сайте РПГУ. Единый электронный платёжный документ формируется автоматически в личном кабинете пользователя.

«Для оплаты не нужно скачивать или распечатывать квитанции – вся информация доступна онлайн. Процесс можно завершить за несколько кликов. Пользователь видит начисленную сумму, выбирает способ оплаты и подтверждает операцию. Все платежи сохраняются в истории, что позволяет восстановить данные о расходах за любой период», – рассказали в ведомстве.