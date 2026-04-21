Около 2 млн жителей Подмосковья перешли на электронные счета за коммуналку

Жители Московской области отказываются от бумажных квитанций в пользу электронных счетов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Число подписчиков на электронные счета Единого расчётного центра региона уже достигло двух миллионов человек и продолжает расти.

«Проект запустили в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику. Доля получателей электронных квитанций стабильно растёт. Это удобно, так как один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. При этом на РПГУ доступны не только платёжные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов. Их можно составить по одному или нескольким объектам недвижимости», – пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«В их числе – экологичность, так как такой способ расчёта сберегает деревья и природные ресурсы; надёжность, так как счёт не теряется и не приходит в негодность; безопасность, поскольку данные надёжно защищены; доступность – счёт можно скачать за любой период и оплатить в удобное с помощью компьютера или смартфона», – рассказали в ведомстве.