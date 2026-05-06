Россиянам рассказали о малоизвестном вычете за коммуналку
Тем, кто отсутствовал более пяти дней в городской квартире, положен перерасчет коммунальных услуг. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Перерасчет возможен для тех, кто отсутствовал на месте более пяти полных календарных дней подряд. Дни отъезда и возвращения не учитываются. По словам депутата, заявление на перерасчет необходимо подать в течение 30 дней с момента приезда. Это можно сделать через управляющую компанию, МФЦ или напрямую региональному оператору.
Перерасчет применяется к услугам, которые зависят от фактического проживания. К ним относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ (за исключением газа на отопление), а также вывоз твердых коммунальных отходов.
Депутат уточнил, что перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков и подтвержденной технической невозможности их установки. Услуги за отопление и общедомовые нужды перерасчету не подлежат — они оплачиваются независимо от проживания в квартире.
Чтобы подтвердить отсутствие, можно предоставить различные документы: проездные билеты, счета за гостиницу, справку от председателя СНТ о пребывании на даче, командировочное удостоверение или копию загранпаспорта с отметками о пересечении границы.
Чаплин напомнил, что пенсионеры имеют право на налоговые льготы. Они освобождаются от налога на один жилой дом, один земельный участок и один гараж. Во многих регионах предусмотрены субсидии на оплату ЖКУ, если расходы превышают установленный процент от дохода семьи (на федеральном уровне — около 22 процентов).
Парламентарий добавил, что важно не забывать о праве на перерасчет и подавать заявление в течение 30 дней после возвращения. Перерасчет возможен максимум за полгода отсутствия.
Читайте также: