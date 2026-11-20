Специалисты по водоснабжению из 35 округов оспорили звание лучших в Подмосковье
В Клину провели второй этап конкурса 25-го конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За звание лучших боролись слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтёры и аварийно-восстановительные бригады из более чем 40 ресурсоснабжающих предприятий 35 округов Подмосковья.
«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня упор делается на командную работу. Оценивается не отдельный специалист, а аварийно‑восстановительная бригада как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения инцидентов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По словам министра, в этом году отдельно выделена парная работа электромонтёров и слесарей КИПиА. При сбое автоматики или отключении электроснабжения объектов эти специалисты работают совместно.
В специализированном ангаре организовали пять постов для парной работы слесарей и электромонтёров. Конкурсанты должны были собрать силовую схему с частотным преобразователем и настроить систему поддержания давления воды с помощью датчика.
«Аварийные бригады отрабатывали ликвидацию повреждения на трубопроводах. Экскаваторщики разрабатывали котлован и освобождали трубу, сварщики устраняли первые дефекты электродуговой сваркой, а слесари устанавливали ремонтный хомут на втором. Здесь были важны точность работы техники, качество сварного шва, затяжка хомута, соблюдение требований безопасности и культура производства работ. Одновременно на поле соревновались четыре бригады по три человека», – рассказали в министерстве.
На площадке организовали выступление танцевального и песенного ансамблей. А после состязаний участников ждали полевая кухня и горячий чай. Всего в конкурсе предусмотрено четыре номинации.
Имена победителей и призёров назовут в декабре на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Правительстве Московской области.