20 ноября 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

В Клину провели второй этап конкурса 25-го конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





За звание лучших боролись слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтёры и аварийно-восстановительные бригады из более чем 40 ресурсоснабжающих предприятий 35 округов Подмосковья.

«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня упор делается на командную работу. Оценивается не отдельный специалист, а аварийно‑восстановительная бригада как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения инцидентов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

«Аварийные бригады отрабатывали ликвидацию повреждения на трубопроводах. Экскаваторщики разрабатывали котлован и освобождали трубу, сварщики устраняли первые дефекты электродуговой сваркой, а слесари устанавливали ремонтный хомут на втором. Здесь были важны точность работы техники, качество сварного шва, затяжка хомута, соблюдение требований безопасности и культура производства работ. Одновременно на поле соревновались четыре бригады по три человека», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО