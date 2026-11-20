В Московской области начался новый сезон акции «V Единстве Za Победу»
Второй этап региональной экологической акции «V Единстве Zа Победу» проводится в Московской области с 17 ноября по 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
В рамках акции принимается одежда в любом состоянии, домашний текстиль, а также мягкие игрушки, сумки и обувь.
«Перед сдачей вещи рекомендуется постирать, полностью высушить и упаковать в пакет. Не принимаются пуховые и перьевые подушки и одеяла, а также пружинные матрасы», — говорится в сообщении.Всё собранное рассортируют и в зависимости от состояния отправят на повторное использование или переработку. Акция проводится в пользу военнослужащих из Подмосковья и жителей новых регионов России.
Проект реализует платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке подмосковного правительства.