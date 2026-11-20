20 ноября 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба акции «V Единстве Za Победу»

Второй этап региональной экологической акции «V Единстве Zа Победу» проводится в Московской области с 17 ноября по 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





В рамках акции принимается одежда в любом состоянии, домашний текстиль, а также мягкие игрушки, сумки и обувь.





«Перед сдачей вещи рекомендуется постирать, полностью высушить и упаковать в пакет. Не принимаются пуховые и перьевые подушки и одеяла, а также пружинные матрасы», — говорится в сообщении.