В Подмосковье с начала ноября починили более 2000 лифтов
Свыше двух тысяч обращений жителей, связанных с неисправностями лифтов в многоквартирных домах, обработали коммунальные службы Московской области за первые недели ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В ходе ремонтных работ специалисты проверяли и обслуживали узлы оборудования, восстанавливали его работу и устраняли выявленные неполадки.
«Лифт — сложная техническая система, безопасность которой зависит от регулярного контроля и своевременного обслуживания. Даже небольшой сбой требует внимания специалистов: неисправность важно не только устранить, но и проверить, не затронула ли она другие элементы оборудования», — отметили в министерстве.
В рамках проведенных работ специалисты обслужили системы безопасности и автоматику, обновили дверные механизмы и заменили изношенные детали. Отдельное внимание уделили тормозным системам и электронике: их наладку проверяли, чтобы убедиться в исправной работе оборудования. Всего в регионе насчитывается более 67 тысяч лифтов в 14 тысячах многоквартирных домов.
«За пять лет в Единую диспетчерскую службу поступило около 140 тысяч обращений по лифтам. Почти 46% заявок связаны с домами, построенными после 2015 года. При этом в 2025 году количество обращений впервые сократилось на 18%», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Он связывает положительную динамику с внедрением областного стандарта по содержанию лифтового оборудования. Этот опыт Подмосковья получил положительную оценку на федеральном уровне и распространяется в других регионах страны.
Жителям, заметившим неисправность, следует сообщить о ней в свою управляющую организацию. Оставить заявку можно также через Единую диспетчерскую службу Московской области. Чем раньше информация поступит ответственным службам, тем быстрее они смогут оценить ситуацию и организовать необходимые работы.
Если управляющая организация не реагирует на обращение, жители вправе обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Регулярное техническое обслуживание и оперативный ремонт помогают поддерживать лифты в рабочем состоянии и снижать риск длительных перебоев. Для этого важны как плановые проверки специалистов, так и своевременные сообщения жителей о сбоях.