20 ноября 2026, 16:58

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше двух тысяч обращений жителей, связанных с неисправностями лифтов в многоквартирных домах, обработали коммунальные службы Московской области за первые недели ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В ходе ремонтных работ специалисты проверяли и обслуживали узлы оборудования, восстанавливали его работу и устраняли выявленные неполадки.





«Лифт — сложная техническая система, безопасность которой зависит от регулярного контроля и своевременного обслуживания. Даже небольшой сбой требует внимания специалистов: неисправность важно не только устранить, но и проверить, не затронула ли она другие элементы оборудования», — отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«За пять лет в Единую диспетчерскую службу поступило около 140 тысяч обращений по лифтам. Почти 46% заявок связаны с домами, построенными после 2015 года. При этом в 2025 году количество обращений впервые сократилось на 18%», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.