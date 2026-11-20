В Гжельском университете в День преподавателя высшей школы чествовали педагогов
День преподавателя высшей школы отметили в Гжельском государственном университете. Праздник стал поводом поблагодарить педагогов за труд, профессионализм и вклад в подготовку студентов, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На торжественной церемонии преподавателям вручили награды и благодарности.
«Поздравляю всех, кто имеет отношение к высшей школе. Желаю счастья, здоровья, удачи и успехов. Свидетельством того, что мы важны, важна наша профессия, являются гости, которые пришли к нам, поздравили, вручили грамоты и благодарственные письма нашим преподавателям», – сказал ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.
«Мы искренне рады сотрудничеству с университетом. Многие выпускники школ выбирают это высшее учебное заведение. Это обусловлено образованием, которое даёт наш университет. Здесь работают прекрасные преподаватели, замечательный педагогический и профессорский состав», – поделилась председатель Комитета по образованию Наталья Асеева.Праздничную программу подготовили творческие коллективы и студенты университета.