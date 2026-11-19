Жители Люберец собрали 180 килограммов крышечек в рамках благотворительной акции
В Люберцах завершился очередной этап экологической и благотворительной инициативы, направленной на поддержку детей-сирот. За десять дней жители Воскресенского кластера принесли в офис регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами около 180 килограммов пластиковых крышечек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всё собранное вторсырьё уже передали в комплекс по переработке отходов.
«Организаторы акции поблагодарили жителей, которые не остались в стороне и приняли участие в сборе пластика. Благодаря активности граждан использованные крышечки не отправятся на полигон, а получат вторую жизнь. На предприятии их переработают в гранулы — сырье, которое используется для производства новых пластиковых изделий», — говорится в сообщении.Особенность проекта заключается в сочетании экологической и социальной составляющих. Собранный пластик не только направляют на переработку, но и превращают в источник помощи детям, оставшимся без попечения родителей. После сдачи вторсырья средства от его реализации перечисляют благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Деньги планируют направить на приобретение реабилитационного оборудования.
Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что интерес жителей региона к экологической повестке постепенно растёт.
«Все больше людей готовы участвовать в полезных проектах и продвигать собственные идеи. Важной задачей остается экологическое просвещение — как среди школьников и молодёжи, так и среди взрослого населения», — подчеркнул Даниленко.
Жители территорий, входящих в Воскресенский кластер, могут продолжить сдавать пластиковые крышечки. Их принимают синие контейнеры, предназначенные для раздельного сбора отходов. Это правило действует во всех муниципалитетах кластера, за исключением округа Шатура. Перед отправкой в контейнер крышечки рекомендуется собрать в пластиковую канистру объёмом пять-шесть литров. Такой способ помогает аккуратно хранить вторсырье и облегчает его дальнейшую транспортировку.
Еще один вариант — лично передать крышечки сотрудникам регионального оператора. Приём организован в офисах по следующим адресам:
• Раменское, улица Вокзальная, дом №4, третий этаж;
• Люберцы, улица Электрификации, дом №3;
• Егорьевск, улица Карла Маркса, дом №110, помещение 1;
• Воскресенск, улица Хрипунова, дом №8, помещение 5;
• Шатура, улица Интернациональная, дом №24а.
В ведомстве также напомнили, что в Воскресенский кластер входят семь округов: Воскресенск, Люберцы, Бронницы, Раменский, Жуковский, Шатура и Егорьевск.