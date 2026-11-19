19 ноября 2026, 16:57

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Люберцах завершился очередной этап экологической и благотворительной инициативы, направленной на поддержку детей-сирот. За десять дней жители Воскресенского кластера принесли в офис регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами около 180 килограммов пластиковых крышечек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Всё собранное вторсырьё уже передали в комплекс по переработке отходов.





«Организаторы акции поблагодарили жителей, которые не остались в стороне и приняли участие в сборе пластика. Благодаря активности граждан использованные крышечки не отправятся на полигон, а получат вторую жизнь. На предприятии их переработают в гранулы — сырье, которое используется для производства новых пластиковых изделий», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Все больше людей готовы участвовать в полезных проектах и продвигать собственные идеи. Важной задачей остается экологическое просвещение — как среди школьников и молодёжи, так и среди взрослого населения», — подчеркнул Даниленко.