«Старая Москва» Евгения Куманькова: в усадьбе Лопасня-Зачатьевское открылась выставка к 105-летию народного художника
Уникальная экспозиция объединила театральные эскизы из Мелихова и графическую серию о столице из коллекции Пушкинского музея.
В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» начала работу масштабная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося советского и российского художника, народного художника РСФСР Евгения Ивановича Куманькова. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция предлагает гостям совершить путешествие в два главных мира творчества мастера — закулисье театра и улочки старой Москвы.
Выставка организована при поддержке двух крупных музеев-партнеров. Из фондов Государственного музея А.С. Пушкина прибыла знаменитая коллекция графических работ Куманькова на тему «Старая Москва». Эти произведения — результат полувекового труда художника, который скрупулезно и с большой любовью воссоздавал на бумаге облик уходящей столицы. Он находил те самые пейзажи и ракурсы, которые лучше всего передавали дух истории, соединяя в своем творчестве время и пространство.
Вторая часть экспозиции познакомит зрителей с другой гранью таланта Куманькова — его работой в театре. Из музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» привезли презентацию сценографии художника. Евгений Иванович 25 лет был главным художником Академического Малого театра, где создал декорации и костюмы к огромному количеству спектаклей, став классиком театрально-декорационного искусства.
Евгений Иванович Куманьков (1920–2012) — советский и российский художник-график, художник-постановщик. Его творческое наследие хранится в собраниях самых значимых музеев страны: Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также в частных коллекциях по всему миру (США, Великобритания, Япония, Германия и др.).
Выставка будет открыта для посетителей до 30 ноября. Это уникальный шанс увидеть в одном месте разные, но одинаково значимые стороны творчества большого мастера, чье имя навсегда вписано в историю русского искусства.
