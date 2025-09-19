В Наро-Фоминске стартовал XXIII Фестиваль юношеского спорта

19 сентября 2025, 14:24

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

XXIII Фестиваль юношеского спорта на призы главы Наро-Фоминского городского округа открылся на стадионе «Нара». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В фестивале участвуют команды 18 школ округа. Соревнования проводятся в разных возрастных категориях. Младшеклассники соревнуются на спартакиаде «Молодая звезда», а ребята постарше — на турнире «Олимпийские надежды».





«Фестиваль открыли матчи по мини-футболу. В спартакиаде «Молодая звезда» первое место заняла команда Наро-Фоминской школы №7, второе — Апрелевская школа №3, третье — Селятинская школа №2. В «Олимпийских надеждах» лучшими стали футболисты Апрелевской школы №3, серебро у Наро-Фоминской школы №1, а бронзовая медаль — у Наро-Фоминской школы №9», — говорится в сообщении.