В Наро-Фоминске стартовал XXIII Фестиваль юношеского спорта
XXIII Фестиваль юношеского спорта на призы главы Наро-Фоминского городского округа открылся на стадионе «Нара». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В фестивале участвуют команды 18 школ округа. Соревнования проводятся в разных возрастных категориях. Младшеклассники соревнуются на спартакиаде «Молодая звезда», а ребята постарше — на турнире «Олимпийские надежды».
«Фестиваль открыли матчи по мини-футболу. В спартакиаде «Молодая звезда» первое место заняла команда Наро-Фоминской школы №7, второе — Апрелевская школа №3, третье — Селятинская школа №2. В «Олимпийских надеждах» лучшими стали футболисты Апрелевской школы №3, серебро у Наро-Фоминской школы №1, а бронзовая медаль — у Наро-Фоминской школы №9», — говорится в сообщении.В течение учебного года юные спортсмены будут состязаться ещё в восьми видах спорта: эстафетном плаванье, бадминтоне, лыжных гонках, настольном теннисе, лёгкой атлетике, волейболе, баскетболе и беге.