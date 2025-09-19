В Можайске прошёл праздник «Самбо в парке Ривьера»
В городском парке Ривьера провели спортивный праздник «Самбо в парке Ривьера». К нему присоединились более 80 молодых спортсменов округа, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Главными героями праздника стали 30 юных ребят и тренеры из школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Они показали элементы разминки, акробатики и показательные схватки. Мероприятие открыл координатор партпроекта «Выбор сильных», депутат Совета депутатов Можайского округа Валерий Нагулин.
«Сплоченность и высокие результаты отмечаются и на региональном уровне. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году открылся новый универсальный комплекс «Арсенал».
В Можайске продолжают обновлять спортивные объекты по Народной программе «Единой России». Сейчас реконструируют стадион «Спартак». Там построят современное футбольное поле с дренажной системой и подогревом, разместят трибуны для 1562 зрителей.