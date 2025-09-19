В Мытищах пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Тыквоград»
В Мытищах состоится осенний гастрономический фестиваль «Тыквоград». Его проведут 21 сентября в Парке Мира, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие уже стало традиционным. В прошлом году на нём продали около 30 тонн овощей.
В программе фестиваля – концерт «Музыка осени», а также кулинарный буккросинг «Та самая тыква». Гости смогут обменяться друг с другом кулинарными книгами, журналами и личными рецептами с тыквой.
Помимо этого, пройдут конкурсы «Лучший рецепт» и «Лучшая поделка», мастер-класс «Тыква своими руками». Для детей устроят анимационную программу «Тыква наша – радость ваша». Будет работать осенняя ярмарка.
По доброй традиции гостям фестиваля раздадут тыквы нового урожая.
Мероприятие пройдёт по адресу: Мытищи, ул. Мира, 2А. Начало - в 11 часов.
