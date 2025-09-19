В Мытищах пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Тыквоград»

19 сентября 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах состоится осенний гастрономический фестиваль «Тыквоград». Его проведут 21 сентября в Парке Мира, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.