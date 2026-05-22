Стоматолог Кадькалова раскрыла нюансы лечения зубов детям под наркозом

22 мая 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение зубов под общим наркозом в Подмосковье с начала года прошли более 1000 детей. По данным Минздрава региона, это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.





Бесплатное стоматологическое лечение под наркозом доступно детям до трёх лет. Воспользоваться услугой могут и несовершеннолетние с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые мешают лечить зубы под местной анестезией.



Перед подобным лечением ребёнок должен пройти большое обследование у профильных специалистов, которые определят, показано ли оно ему. Об этом предупредила в эфире «Радио 1» стоматолог Наталья Кадькалова. По её мнению, гарантий полной безопасности ни один врач пациенту не даст.

«Наркоз есть наркоз. Сколько бы ни говорили, что это безопасно, я считаю, что к наркозу надо приходить тогда, когда нет возможности вылечить ребёнка без наркоза. Безусловно, есть какие-то действительно серьёзные соматические заболевания, когда без общего наркоза не обойтись. Но, если вы спросите меня, лечить или не лечить, я отвечу: однозначно лечить. Но если есть возможность лечить ребёнка без наркоза, то лучше это делать без наркоза», – отметила специалист.

«Это когда ребёнок приходит к стоматологу, и в первый раз его не лечат, а просто беседуют. Здесь очень много нюансов. Нельзя ребёнка обманывать, говорить, что больно не будет, чтобы не травмировать его психику. Никто не говорит и о том, что его нужно держать. По своему опыту могу сказать, что у нас лечится огромное количество детей, и за более чем 16 лет существования, клиник мы отправили на лечение под наркозом всего двух детей, с которыми не смогли договориться стоматологи. Но они просто изначально были неконтактными», – пояснила собеседница «Радио 1».