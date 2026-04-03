В Мытищинской больнице из бронха пациента извлекли стоматологический бур

03 апреля 2026, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы достали из бронха пациента стоматологический инструмент. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратился мужчина, в дыхательные пути которого попал стоматологический бур. Это случилось во время лечения зубов в частной клинике.



Врачи провели рентгенографическое исследование. На снимке бур отчётливо был виден в левом бронхе. Ситуация требовала срочного вмешательства – промедление могло привести к летальному исходу.

«Нужно было не просто удалить инородное тело, а сделать это максимально аккуратно. Острая часть бура могла повредить стенки бронха, вызвать кровотечение или перфорацию. Врачи действовали предельно осторожно, используя современное эндоскопическое оборудование. Специальным инструментом бур надёжно зафиксировали и извлекли без травмирования окружающих тканей», – рассказала врач-эндоскопист Мария Юрченко.