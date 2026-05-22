Онкоскрининг полости рта с начала года прошли более 3200 жителей Подмосковья

Более 3200 пациентов стоматологических клиник Московской области с начала года прошли диагностику новообразований полости рта. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





Диагностика проводится с применением метода люминесцентной стоматоскопии. Такое исследование помогает специалистам выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

«Люминесцентная стоматоскопия – простой, быстрый и совершенно безболезненный способ проверить, всё ли в порядке с тканями полости рта. С начала года такую диагностику прошли более 3200 жителей Подмосковья. У 29 из них врачи нашли изменения, требующие консультации онколога. Их направили на дополнительные диагностические исследования», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.