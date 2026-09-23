Студент из Жуковского рассказал, что помогло выиграть Чемпионат высоких технологий

23 сентября 2026, 11:37

оригинал Фото: сайт Авиационного техникума имени В. А. Казакова

Студент Авиационного техникума имени В. А. Казакова Вадим Лазарев занял три первых места на Чемпионате высоких технологий. Он выступал в компетенции по техническому обслуживанию колес и тормозов воздушных судов.





Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На него собрались более 15 000 человек из России и из 30 дружественных стран. Среди них были студенты колледжей, молодые специалисты, а также эксперты-наставники, представители предприятий, партнёров, школьники и участники профориентационной зоны.



На конкурсе необходимо было выполнить демонтаж, монтаж, а также ремонт колеса и тормоза самолёта Sukhoi Superjet 100, рассказал Вадим Лазарев «Радио 1».

«Нужно было провести неразрушающий контроль диска колеса, а также выполнить полную дефектацию воздушного судна в VR-очках, то есть на компьютерной модели. Дефектация – это работа по выявлению каких-то дефектов. У меня было несколько наставников, и хотелось бы выразить им огромную благодарность. Они оказывали максимальную поддержку и вселяли уверенность. Больше всего на успешное выступление повлиял психологически настрой. Также поразил масштаб конкурса и то, что там были дорогие и хорошие инструменты, в том числе ультразвуковой дефектоскоп для выявления дефектов», – поделился студент.

Фото: сайт Авиационного техникума имени В. А. Казакова

«Учёба в колледже очень помогла подготовке к чемпионату. Из предметов, больше всего пригодились охрана труда, техника безопасности, техническая механика, учебная практика, разные слесарные направления и, конечно, производственная практика на предприятии», – рассказал собеседник «Радио 1».