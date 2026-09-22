Сборная Подмосковья взяла 14 медалей чемпионата высоких технологий

22 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс‑служба Минобразования РФ

Научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» в Великом Новгороде принял финал чемпионата высоких технологий по компетенциям в сфере транспортной отрасли. Сборная Московской области заняла второе место среди регионов по количеству золотых медалей, сообщили в пресс‑службе Минобразования Московской области.







На счету подмосковной команды – 14 медалей, в том числе девять – высшего достоинства.

«В финале наш регион представляли 16 студентов из 13 техникумов и колледжей. Они соревновались в 16 компетенциях из 20 – от диагностики систем ADAS до искусственного интеллекта в складской логистике. По этим направлениям транспортная отрасль будет работать в ближайшие десять лет, и наши ребята уже в них сильнейшие. Результаты выступления сборной региона подтверждают эффективность нашей системы среднего профессионального образования», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.