Студент колледжа «Подмосковье» борется за награды Чемпионата высоких технологий

17 сентября 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Великом Новгороде проходит финал Чемпионата высоких технологий. Московскую область на нём представляет студент колледжа «Подмосковье» из Лобни Богдан Вишняков, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.