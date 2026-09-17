Студент колледжа «Подмосковье» борется за награды Чемпионата высоких технологий
В Великом Новгороде проходит финал Чемпионата высоких технологий. Московскую область на нём представляет студент колледжа «Подмосковье» из Лобни Богдан Вишняков, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Богдан выступает в компетенции «Специалист по организации питания на транспорте». Его эксперт-наставник – преподаватель колледжа Оксана Семёнова.
Конкурс разбит на несколько специализированных блоков, имитирующих реальные производственные процессы крупных операторов транспортного кейтеринга. В течение первых двух дней соревнований Богдан успешно справился с аналитическими модулями.
Участники уже выполнили финальные задания. После этого экспертное жюри подсчитает баллы и подведёт итоги чемпионата.
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