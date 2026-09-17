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Студент колледжа «Подмосковье» борется за награды Чемпионата высоких технологий

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Великом Новгороде проходит финал Чемпионата высоких технологий. Московскую область на нём представляет студент колледжа «Подмосковье» из Лобни Богдан Вишняков, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.



Богдан выступает в компетенции «Специалист по организации питания на транспорте». Его эксперт-наставник – преподаватель колледжа Оксана Семёнова.

Конкурс разбит на несколько специализированных блоков, имитирующих реальные производственные процессы крупных операторов транспортного кейтеринга. В течение первых двух дней соревнований Богдан успешно справился с аналитическими модулями.

Участники уже выполнили финальные задания. После этого экспертное жюри подсчитает баллы и подведёт итоги чемпионата.

Лора Луганская

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