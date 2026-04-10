Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую акцию «Диктант здоровья»

10 апреля 2026, 13:59

Фото: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

В России стартует Всероссийская просветительская акция «Диктант здоровья», организованная Роспотребнадзором в рамках проекта «Санпросвет» федеральной программы «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.