Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую акцию «Диктант здоровья»
В России стартует Всероссийская просветительская акция «Диктант здоровья», организованная Роспотребнадзором в рамках проекта «Санпросвет» федеральной программы «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
Первый этап под названием «Здоровая улыбка и чистые руки» пройдет с 13 по 24 апреля 2026 года. Участники смогут проверить знания по личной гигиене, профилактике заболеваний и здоровому питанию в онлайн-формате на портале диктант-санпросвет.рф, где после ответов будут доступны разъяснения экспертов и электронный сертификат.
Второй этап «Движение – жизнь. Питаемся правильно» пройдет с 4 по 22 мая, третий — «Используем гаджеты рационально» — с 15 сентября по 6 октября.
Акция рассчитана на всех желающих старше семи лет. Также предусмотрен очный формат.
