Студенты подмосковного колледжа «Энергия» сдали около 20 литров крови
Почти 20 литров крови сдали студенты колледжа «Энергия» в Старой Купавне на выездной донорской акции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Участниками акции стали 46 учащихся. Для многих это стало первым опытом донации.
«Чтобы справиться с волнением мы поддерживали друг друга. В этом нам помогала бригада медиков. Они создали комфортную атмосферу, окружили нас вниманием и заботой, поэтому все страхи ушли», — поделились впечатлениями студенты.Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, онкопациентам, женщинам в тяжёлых родах и новорождённым с патологиями.
Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции. Они всегда собирают много участников.