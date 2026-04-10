Московская область вошла в топ-5 по темпам выявления и ликвидации свалок
Подмосковье попало в пятёрку регионов-лидеров по темпам обнаружения и ликвидации свалок на землях сельхозназначения. Такой рейтинг по итогам прошлого года обнародовал Россельхознадзор. В Минэкологии и природопользования Московской области рассказали, как современные технологии помогают бороться со свалками.
К концу 2024 года в Московской области оставалась 41 нелегальная свалка, в 2025-м их выявили 777 и 786 ликвидировали. Сейчас за перемещением грузового транспорта следят установленные на дорогах камеры.
«Подключённый к камерам искусственный интеллект не только видит машины, но и распознаёт тип отходов, анализирует груз, считывает госномер и проверяет наличие разрешающего перевозку электронного талона. В случае нарушения система формирует постановление и отправляет инспектору экологического надзора, – рассказал «Российской газете» замминистра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян.Участники сферы обращения с отходами обязаны регистрироваться в информационной системе «Электронный талон». Она фиксирует дату перемещения отходов, их объём, класс опасности и данные отходополучателя. Так автоматика контролирует строительные отходы на всём пути перемещения. С момента запуска системы на базе искусственного интеллекта в 2021 году число незаконных свалок в Подмосковье сократилось более чем на 65%. Сумма штрафов преодолела миллиард рублей.
Сообщить о незаконной свалке можно на подмосковном портале «Добродел».
Утилизация строительных отходов в Подмосковье разрешена только на специальных площадках. Список легальных перевозчиков можно найти на сайте.
За нарушения экологических требований при перевозке отходов физлицам грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, юрлицам – от 100 000 до 250 000 рублей. Штраф за ущерб, нанесённый почве, может исчисляться миллионами.
«Суммы зависят от типа отходов и площади загрязнения. Подобные иски формируются в отношении не только нелегальных перевозчиков, но и владельцев земельных участков, допустивших загрязнение», – рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.Так, недавно под Красногорском выявили крупную свалку. Сумма судебного иска достигла 2,6 млн рублей. В Ленинском округе обнаружили ещё одну свалку и выставили претензию на 800 000 рублей.