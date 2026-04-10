Московская область вошла в топ-5 по темпам выявления и ликвидации свалок

10 апреля 2026, 14:46

Подмосковье попало в пятёрку регионов-лидеров по темпам обнаружения и ликвидации свалок на землях сельхозназначения. Такой рейтинг по итогам прошлого года обнародовал Россельхознадзор. В Минэкологии и природопользования Московской области рассказали, как современные технологии помогают бороться со свалками.





К концу 2024 года в Московской области оставалась 41 нелегальная свалка, в 2025-м их выявили 777 и 786 ликвидировали. Сейчас за перемещением грузового транспорта следят установленные на дорогах камеры.

«Подключённый к камерам искусственный интеллект не только видит машины, но и распознаёт тип отходов, анализирует груз, считывает госномер и проверяет наличие разрешающего перевозку электронного талона. В случае нарушения система формирует постановление и отправляет инспектору экологического надзора, – рассказал «Российской газете» замминистра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян.

«Суммы зависят от типа отходов и площади загрязнения. Подобные иски формируются в отношении не только нелегальных перевозчиков, но и владельцев земельных участков, допустивших загрязнение», – рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.