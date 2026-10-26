Студентам колледжа в Лыткарине рассказали о правилах обращения с отходами

26 октября 2026, 11:23

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В структурном подразделении Подмосковного политехнического колледжа в Лыткарине провели семинар, посвящённый раздельному сбору мусора и грамотному обращению с отходами. Участниками встречи стали более 200 студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Мероприятие приурочили к Международному дню вторичной переработки.





«Программа была рассчитана на молодёжь, которая уже готовится к самостоятельной профессиональной жизни. Поэтому разговор не ограничился экологическими привычками и способами сортировки мусора — как на встречах со школьниками. Отдельное внимание уделили законодательству: какие требования действуют при обращении с отходами и чем может обернуться их нарушение», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Интерес к экологической повестке растёт: всё больше жителей готовы поддерживать такие инициативы и предлагать собственные идеи», — подчеркнул Даниленко.