Студентам колледжа в Лыткарине рассказали о правилах обращения с отходами
В структурном подразделении Подмосковного политехнического колледжа в Лыткарине провели семинар, посвящённый раздельному сбору мусора и грамотному обращению с отходами. Участниками встречи стали более 200 студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Мероприятие приурочили к Международному дню вторичной переработки.
«Программа была рассчитана на молодёжь, которая уже готовится к самостоятельной профессиональной жизни. Поэтому разговор не ограничился экологическими привычками и способами сортировки мусора — как на встречах со школьниками. Отдельное внимание уделили законодательству: какие требования действуют при обращении с отходами и чем может обернуться их нарушение», — говорится в сообщении.На семинар пришли учащиеся разных специальностей — от будущих юристов и работников туристической сферы до студентов, выбравших правоохранительное направление, механизацию и станкостроение. Организаторы отметили, что знание экологических правил важно независимо от профессии. С отходами люди сталкиваются и дома, и на работе, а значит, понимание порядка их сбора и утилизации необходимо каждому.
Правовой блок стал одной из центральных частей встречи. Участникам объяснили, что установленные нормы — не формальность: за несоблюдение правил могут последовать предусмотренные законом санкции. Незнание требований не избавляет от ответственности, поэтому важно не только сортировать отходы, но и понимать, какие обязанности возлагаются на граждан.
Такой подход помогает связать повседневные действия жителей с их возможными последствиями. Когда человек знает, как правильно поступать и какие правила необходимо соблюдать, ему проще принимать ответственные решения. Организаторы подчеркнули, что сочетание практических рекомендаций и правовой информации формирует более осознанное отношение к вопросам экологии.
После лекции студенты прошли обязательное тестирование, чтобы проверить, насколько хорошо они усвоили материал. Всем участникам выдали именные сертификаты. В память о встрече молодые люди получили экоручки, произведённые из вторичного сырья.
Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, просветительская работа с молодёжью и взрослым населением остаётся одним из приоритетов региона.
«Интерес к экологической повестке растёт: всё больше жителей готовы поддерживать такие инициативы и предлагать собственные идеи», — подчеркнул Даниленко.Семинар в Лыткарине стал одним из мероприятий, призванных расширить знания о переработке и ответственном обращении с отходами.