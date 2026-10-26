В пяти подмосковных МФЦ проведут выездные консультации по похоронам

26 октября 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Консультации по вопросам погребения и похорон проведут специалисты Центра мемориальных услуг в пяти подмосковных офисах «Мои документы» в последнюю неделю октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Консультирование будет проводиться бесплатно. Жители смогут узнать, как оформить пособие на погребение, получить разрешение на установку памятника и пр.





«26 октября сотрудники Центра мемориальных услуг проведут приём в МФЦ в Серпухове по адресу: Борисовское шоссе, дом №17А, 27 октября — в Мытищах (улица Карла Маркса, дом №4), 28 октября — в Балашихе (Советская улица, дом №4), 29 октября — в Красногорске (улица Ленина, дом №2) и 30 октября — в Подольске (улица Кирова, дом №39)», — говорится в сообщении.