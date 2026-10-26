На мосту через реку Клязьму в Мытищах начали укладывать асфальт

26 октября 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строители, выполняющие реконструкцию моста через Клязьму в мытищинском микрорайоне Пирогово, приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Там оценили общую строительную готовность объекта в 63%, а самого моста – в 96%.

«Дорожники начали укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту через Клязьму. Параллельно продолжают устройство водоотвода и кабельной канализации на пролётных строениях. Ведутся также дорожные работы на подходах к мосту и монтаж шумозащитных экранов. На объекте трудятся около 50 рабочих и девять инженерно-технических специалистов. Задействовано 12 единиц техники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.