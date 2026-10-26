На мосту через реку Клязьму в Мытищах начали укладывать асфальт
Строители, выполняющие реконструкцию моста через Клязьму в мытищинском микрорайоне Пирогово, приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Там оценили общую строительную готовность объекта в 63%, а самого моста – в 96%.
«Дорожники начали укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту через Клязьму. Параллельно продолжают устройство водоотвода и кабельной канализации на пролётных строениях. Ведутся также дорожные работы на подходах к мосту и монтаж шумозащитных экранов. На объекте трудятся около 50 рабочих и девять инженерно-технических специалистов. Задействовано 12 единиц техники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В рамках работ планируют построить новый двухполосный мост рядом с устаревшим существующим. Помимо этого, будет реконструирован участок дороги от ул. Комсомольской до ул. Центральной протяжённостью свыше километра, обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.
Новый мост должен улучшить транспортную ситуацию в микрорайоне Пирогово, обеспечить дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.
Запустить рабочее движение в рамках первого этапа планируют на конец года. А полностью завершить работы рассчитывают в первом квартале 2028-го.