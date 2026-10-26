Жителям Егорьевска напомнили правила пожарной безопасности

26 октября 2026, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейд по профилактике бытовых пожаров провели работники Мособлпожспаса в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Жителям посоветовали регулярно проверять исправность электропроводки и розеток, не подключать к одной точке сразу несколько приборов и не пользоваться самодельными обогревателями.





«Особый инструктаж получили домовладельцы с печным отоплением помещений. Им напомнили, что необходимо регулярно чистить трубы, не допускать появления трещин на поверхности печи и не использовать для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости», — говорится в сообщении.