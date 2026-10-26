Жителям Егорьевска напомнили правила пожарной безопасности
Рейд по профилактике бытовых пожаров провели работники Мособлпожспаса в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жителям посоветовали регулярно проверять исправность электропроводки и розеток, не подключать к одной точке сразу несколько приборов и не пользоваться самодельными обогревателями.
«Особый инструктаж получили домовладельцы с печным отоплением помещений. Им напомнили, что необходимо регулярно чистить трубы, не допускать появления трещин на поверхности печи и не использовать для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости», — говорится в сообщении.Кроме того, жителей призвали прятать от детей зажигалки и спички, не оставлять малышей одних в комнатах с растопленной печью и зажжённой плитой и устанавливать пожарные извещатели.