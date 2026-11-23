23 ноября 2026, 17:57

Организаторы III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама»

Итоги третьего областного конкурса многодетных матерей «Имя её — Мама» подвели в Доме культуры «Яуза» в Мытищах в воскресенье, 22 ноября. Победу одержала Надежда Бакаева из Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.





Финал собрал участниц из нескольких округов Подмосковья и стал итогом многомесячной подготовки. За звание лучшей боролись мамы из Люберец, Ивантеевки, Краскова, Сергиева Посада, Крюкова, Горок и Воскресенска. Организаторы III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама»

«Финалистки несколько месяцев репетировали, оттачивали творческие номера, работали над своими социальными проектами и готовили авторские костюмы для дефиле», — говорится в сообщении.

Организаторы III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама»

Организаторы III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама»

Организаторы III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама»

«Конкурс задуман не только как соревнование. Он даёт многодетным матерям возможность познакомиться, поделиться опытом и почувствовать поддержку. Участницы показали свои идеи и таланты, а также рассказали о проектах, которые могут принести пользу семьям и детям», — отметили в министерстве.