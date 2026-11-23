В Подмосковье подвели итоги конкурса многодетных матерей
Итоги третьего областного конкурса многодетных матерей «Имя её — Мама» подвели в Доме культуры «Яуза» в Мытищах в воскресенье, 22 ноября. Победу одержала Надежда Бакаева из Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
Финал собрал участниц из нескольких округов Подмосковья и стал итогом многомесячной подготовки. За звание лучшей боролись мамы из Люберец, Ивантеевки, Краскова, Сергиева Посада, Крюкова, Горок и Воскресенска.
«Финалистки несколько месяцев репетировали, оттачивали творческие номера, работали над своими социальными проектами и готовили авторские костюмы для дефиле», — говорится в сообщении.
Конкурсная программа проверяла участниц в разных направлениях. Каждая представила проект, посвящённый важным для семей темам: поддержке родителей, организации детского досуга, развитию культуры, доступности дополнительных занятий и популяризации здорового образа жизни. На выступление отводилось семь минут, после чего жюри задавало автору вопросы.
В интеллектуальном испытании «Спросите у мамы» конкурсантки отвечали на вопросы в формате блиц-опроса. Здесь пригодились не только знания, но и жизненный опыт, сообразительность и умение быстро формулировать мысли.
Завершило состязания дефиле «Мама-модельер». Участницы вышли на сцену в костюмах собственного дизайна, созданных с опорой на русскую культуру и народные традиции. Праздничное настроение вечера поддержали выступления Мити Фомина и Анны Немченко.
«Конкурс задуман не только как соревнование. Он даёт многодетным матерям возможность познакомиться, поделиться опытом и почувствовать поддержку. Участницы показали свои идеи и таланты, а также рассказали о проектах, которые могут принести пользу семьям и детям», — отметили в министерстве.
Организаторы поздравили Надежду Бакаеву с победой и поблагодарили всех участниц за открытость, творческий подход и неравнодушие.
Устроителями и партнёрами третьего областного конкурса «Имя её — Мама» выступили Центр развития туризма Московской области, Благотворительный фонд социальных программ Подмосковья «Исток» и министерство социального развития региона. Проект проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023–2030 годы.