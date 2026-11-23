23 ноября 2026, 17:06

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Результаты эксперимента, в рамках которого жителям многоквартирных домов направляют платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде — без обязательного дублирования на бумаге, обсудили в правительстве Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В совещании участвовали представители Подмосковья, Минцифры России и Минстроя РФ. Организационное сопровождение встречи обеспечил Аналитический центр при федеральном правительстве. Участники рассмотрели, как проходит эксперимент в регионе и какие решения удалось внедрить для сокращения бумажного документооборота. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Одним из основных направлений стала цифровизация учёта выбора жителей. Возможность выразить согласие на получение платёжных документов в электронном формате реализовали на областном портале госуслуг. Для этого его связали с информационной системой МосОблЕИРЦ — оператора по приёму платежей за ЖКУ от физических лиц. В проекте также задействовали федеральные информационные системы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Таким образом, регион проверяет на практике не только способ доставки квитанций, но и работу цифровых инструментов, связанных с оплатой ЖКУ», — отметили в министерстве.