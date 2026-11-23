В Подмосковье подвели предварительные итоги перехода на электронные платёжки
Результаты эксперимента, в рамках которого жителям многоквартирных домов направляют платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде — без обязательного дублирования на бумаге, обсудили в правительстве Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В совещании участвовали представители Подмосковья, Минцифры России и Минстроя РФ. Организационное сопровождение встречи обеспечил Аналитический центр при федеральном правительстве. Участники рассмотрели, как проходит эксперимент в регионе и какие решения удалось внедрить для сокращения бумажного документооборота.
«Одним из основных направлений стала цифровизация учёта выбора жителей. Возможность выразить согласие на получение платёжных документов в электронном формате реализовали на областном портале госуслуг. Для этого его связали с информационной системой МосОблЕИРЦ — оператора по приёму платежей за ЖКУ от физических лиц. В проекте также задействовали федеральные информационные системы», — говорится в сообщении.
Кроме того, на региональном портале предусмотрели функционал для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах. По данным участников совещания, в эксперимент вовлечены уже более миллиона жителей Московской области.
«Таким образом, регион проверяет на практике не только способ доставки квитанций, но и работу цифровых инструментов, связанных с оплатой ЖКУ», — отметили в министерстве.Представленный опыт может быть востребован и в других регионах страны. На встрече отметили, что технологические решения Подмосковья должны получить применение на федеральном уровне.
Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководитель проекта от региона Дмитрий Кравченко назвал переход к электронным платёжным документам очередным этапом цифровизации.
По итогам совещания участники сформировали предложения для дальнейшей работы. Их планируют направить в правительство Российской Федерации. Предварительные результаты подмосковного эксперимента и накопленный опыт могут стать основой для развития электронного взаимодействия с жителями при получении документов на оплату ЖКУ.