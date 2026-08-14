Субсидии и рекордные инвестиции: Как Подмосковье становится промышленным лидером

14 августа 2026, 16:40

оригинал Фото: Istock/nantonov

Московская область подтвердила статус одного из промышленных лидеров России, заняв второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Как региону удается совмещать поддержку гигантов и стартапов, развивать роботизацию и при этом не забывать о «бережливом производстве»?





Председатель Комитета по бюджету Мособлдумы Тарас Ефимов в беседе с «Радио 1» заявил, что в центре внимания региональных властей — реализация обновленных национальных проектов, инициированных президентом. По словам депутата, поддержка бизнеса в Подмосковье давно вышла за рамки простых субсидий и превратилась в многоуровневую экосистему.





«Это не только прямая финансовая помощь, а комплекс мер, включающий поддержку человека, начинающего первые шаги в бизнесе — стартап, уже действующие предприятия, а также крупных инвесторов, в привлечении которых на территорию Подмосковья мы очень заинтересованы», — отметил собеседник.

«Предприниматели сталкиваются с ростом оплаты труда. Если высокие зарплаты не сопровождаются увеличением производительности, экономика предприятия будет снижаться. Мы внедряем систему автоматизации и принципы "бережливого производства". Это может быть изменение логистики, раскройка металла или управление остатками. Даже простая роботизация склада дает колоссальный эффект», — поделился Ефимов.

«Московская областная дума приняла дополнительные субсидии для предприятий, внедряющих робототехнику. Это автоматизация, которая заложена человеком, но она крайне важна для логистических центров. Мы не ограничиваем фантазию предпринимателей, но хотим дать им конкретные инструменты», — отметил депутат.

«Чтобы получить поддержку, нужно выйти со своим проектом и защитить его. Доказать право на получение средств. В 2026 году объем льготных кредитов для МСП вырастет вдвое, и наша задача — сделать эту процедуру максимально прозрачной», — резюмировал он.