В Подмосковье из нелегального оборота изъяли более 7 800 бутылок спиртного
Свыше 2 200 магазинов проверили в Московской области с начала текущего года на предмет соблюдения правил торговли алкоголем. В результате удалось выявить 308 нарушений. Из оборота изъяли более 7 800 единиц алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
В проверках участвую сотрудники министерства, полицейские и представители окружных администраций.
«Контроль за соблюдением правил продажи алкоголя — это в первую очередь вопрос качества и безопасности городской среды. Мы постоянно проводим мониторинги, чтобы своевременно выявлять нарушения и пресекать незаконную продажу», — сказал глава Минсельхозпрода Московской области Виталий Мосин.Больше всего нарушений, которые выявляют в ходе проверок, связаны с продажей алкоголя в магазинах, находящихся в дворах жилых домов и рядом с медицинскими и образовательными организациями.