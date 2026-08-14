Достижения.рф

В Подмосковье из нелегального оборота изъяли более 7 800 бутылок спиртного

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 2 200 магазинов проверили в Московской области с начала текущего года на предмет соблюдения правил торговли алкоголем. В результате удалось выявить 308 нарушений. Из оборота изъяли более 7 800 единиц алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.



В проверках участвую сотрудники министерства, полицейские и представители окружных администраций.

«Контроль за соблюдением правил продажи алкоголя — это в первую очередь вопрос качества и безопасности городской среды. Мы постоянно проводим мониторинги, чтобы своевременно выявлять нарушения и пресекать незаконную продажу», — сказал глава Минсельхозпрода Московской области Виталий Мосин.
Больше всего нарушений, которые выявляют в ходе проверок, связаны с продажей алкоголя в магазинах, находящихся в дворах жилых домов и рядом с медицинскими и образовательными организациями.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0