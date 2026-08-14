В Подмосковье из нелегального оборота изъяли более 7 800 бутылок спиртного

14 августа 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 2 200 магазинов проверили в Московской области с начала текущего года на предмет соблюдения правил торговли алкоголем. В результате удалось выявить 308 нарушений. Из оборота изъяли более 7 800 единиц алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.





В проверках участвую сотрудники министерства, полицейские и представители окружных администраций.





«Контроль за соблюдением правил продажи алкоголя — это в первую очередь вопрос качества и безопасности городской среды. Мы постоянно проводим мониторинги, чтобы своевременно выявлять нарушения и пресекать незаконную продажу», — сказал глава Минсельхозпрода Московской области Виталий Мосин.