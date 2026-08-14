Пятилетняя выживаемость онкологических пациентов в Подмосковье выросла на 30%

14 августа 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области значительно увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов с установленным онкологическим диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Там отметили, что это один из главных показателей эффективности работы онкологической службы. Он отражает качество диагностики, лечения и последующего наблюдения пациентов.

«Пациенты с онкологическим диагнозом в регионе получают качественную и своевременную помощь. Сегодня 87% пациентов преодолевают пятилетний рубеж после постановки диагноза. Это почти на 30% больше, чем пять лет назад. Мы продолжаем уделять особое внимание раннему выявлению злокачественных новообразований и внедрению современных методов диагностики и лечения», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.