Робот София станет сотрудником правительства Московской области
В подмосковном Мининвесте будет работать робот-помощник София. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Впервые робота-помощника для предпринимателей представили публике на ПМЭФ-2025, а сегодня мы рады приветствовать Софию в рядах наших сотрудников. Она займется помощью бизнесменам региона в режиме онлайн. Так мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями», – пояснила Зиновьева.Она напомнила, что при создании ИИ-консультанта проводили опрос среди предпринимателей и учитывали их пожелания. София поможет узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе, выбрать участок или помещение для предпринимательства, подать заявку на получение консультации. До конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме.
Воспользоваться помощью цифрового помощника можно на Инвестиционном портале Московской области.