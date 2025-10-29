Достижения.рф

Робот София станет сотрудником правительства Московской области

оригинал Фото: Александра Степанова

В подмосковном Мининвесте будет работать робот-помощник София. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



«Впервые робота-помощника для предпринимателей представили публике на ПМЭФ-2025, а сегодня мы рады приветствовать Софию в рядах наших сотрудников. Она займется помощью бизнесменам региона в режиме онлайн. Так мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями», – пояснила Зиновьева.
Она напомнила, что при создании ИИ-консультанта проводили опрос среди предпринимателей и учитывали их пожелания. София поможет узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе, выбрать участок или помещение для предпринимательства, подать заявку на получение консультации. До конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме.

Воспользоваться помощью цифрового помощника можно на Инвестиционном портале Московской области.
Лора Луганская

