Воробьёв: в подмосковных коррекционных школах работают 2,5 тысячи специалистов
В подмосковных школах учатся около 25 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, работают 2,5 тысячи специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая первую областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию.
На конференцию, которая проходит в Доме правительства Подмосковья, приглашены директора, педагоги учебных заведений, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Подмосковья.
«Приятно видеть здесь наших специалистов, которые дают образование ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье в этой сфере работают 2,5 тысячи специалистов. Хочу поблагодарить за труд психологов, дефектологов, воспитателей, преподавателей и руководителей учреждений. Когда я посещаю коррекционные школы, захожу в классы, то вижу с какой самоотдачей вы проводите занятия, сколько у вас терпения и доброты. Мы решили провести конференцию, чтобы вы могли обменяться успешными практиками, поделиться проблемами, обеспечить поиск того, что позволит 25 тысячам ребятишек получать необходимые навыки», – подчеркнул Воробьёв.
Из 25 тысяч детей 10 тысяч учатся в Подмосковье инклюзивно в обычных классах общеобразовательных школ, остальные – в коррекционных учреждениях, интернатах или на дому с использованием дистанционных технологий.
За последние четыре года в Подмосковье провели капремонт в семи зданиях специализированных образовательных организаций в Балашихе, Домодедове, Жуковском, Павловском Посаде, Электрогорске, Шаховской и Одинцове. В этом году обновили Белоомутскую школу-интернат в Луховицах. В ближайшие три года планируют модернизировать ещё четыре коррекционных учебных заведения в Дмитрове, Наро-Фоминске, Щёлкове и Богородском округе.
В регионе также создают доступную среду в обычных образовательных заведениях. Пандусами и специальным оборудованием уже оснастили около 440 зданий, в том числе детсады.
В Подмосковье создали электронный Банк лучших практик коррекционного и инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. Его сформировали по итогам регионального конкурса «Лучшая практика профессионального инклюзивного образования».
В прошлом году на региональном портале госуслуг запустили цифровой сервис, позволяющий дистанционно пройти медико-психологическую комиссию. Это экономит время врачей и родителей.
Помимо этого, через РПГУ можно подать заявление на получение ежегодной именной стипендии губернатора для детей с ОВЗ и инвалидностью. Её выплачивают победителям и призёрам интеллектуальных, спортивных, творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей. Сейчас такой стипендией обеспечены 300 студентов, а со следующего года её будут получать уже 500. Размер стипендии удвоится и составит 100 тысяч рублей.
Московская область активно участвует в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в финальную стадию состязаний вышли 22 представителя Подмосковья. Сам финал пройдёт с 30 октября по 2 ноября.
На конференции Воробьёв вручил областные награды специалистам системы инклюзивного образования региона.
Валентина Галкина работает олигофренопедагогом в школе №7 Сергиева Посада. Она заняла третье место на XI Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа 2024». Валентина Николаевна имеет и другие престижные награды.
«У нас обучаются 548 ребят с первого по девятый классы. По завершении учёбы они поступают в специальные профессиональные образовательные учреждения, где продолжают учиться по специальностям, которые осваивают в нашей школе. Это, например, поварское, строительное, столярное дело. Популярны также специальности оператора ЭВМ, швеи. Всё больше наших учеников участвуют в движении «Абилимпикс», – рассказала Галкина.
Опытный педагог Татьяна Уварова работает в Апрелевской школе №1 с дошкольным отделением. Она занимается научными исследованиями, выступает на конференциях и семинарах.
«У меня более 60 опубликованных работ. Я кандидат педагогических наук, соавтор учебников для студентов дефектологических факультетов вузов. Последние 20 лет занимаюсь с детьми, имеющими задержку психического развития, расстройство аутистического спектра, сложные нарушения. Сейчас работаю в детсаду. У меня коррекционная группа ребята от 4,5 до семи лет, которых я готовлю к обучению в школе», – отметила Уварова.
Среди награждённых также учителя-дефектологи Татьяна Круглова из Чкаловской школы-интерната Щёлкова и коломенской школы №19 для детей с ОВЗ Александра Федорчукова, учитель-логопед областного центра диагностики, образования и коррекции в Ленинском округе Дарья Бурля, учитель-логопед центра «Созвездие» Нина Катанова и многие другие.