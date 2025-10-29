Воробьёв: в подмосковных коррекционных школах работают 2,5 тысячи специалистов

29 октября 2025, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных школах учатся около 25 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, работают 2,5 тысячи специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая первую областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию.





На конференцию, которая проходит в Доме правительства Подмосковья, приглашены директора, педагоги учебных заведений, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Подмосковья.

«Приятно видеть здесь наших специалистов, которые дают образование ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье в этой сфере работают 2,5 тысячи специалистов. Хочу поблагодарить за труд психологов, дефектологов, воспитателей, преподавателей и руководителей учреждений. Когда я посещаю коррекционные школы, захожу в классы, то вижу с какой самоотдачей вы проводите занятия, сколько у вас терпения и доброты. Мы решили провести конференцию, чтобы вы могли обменяться успешными практиками, поделиться проблемами, обеспечить поиск того, что позволит 25 тысячам ребятишек получать необходимые навыки», – подчеркнул Воробьёв.

«У нас обучаются 548 ребят с первого по девятый классы. По завершении учёбы они поступают в специальные профессиональные образовательные учреждения, где продолжают учиться по специальностям, которые осваивают в нашей школе. Это, например, поварское, строительное, столярное дело. Популярны также специальности оператора ЭВМ, швеи. Всё больше наших учеников участвуют в движении «Абилимпикс», – рассказала Галкина.

«У меня более 60 опубликованных работ. Я кандидат педагогических наук, соавтор учебников для студентов дефектологических факультетов вузов. Последние 20 лет занимаюсь с детьми, имеющими задержку психического развития, расстройство аутистического спектра, сложные нарушения. Сейчас работаю в детсаду. У меня коррекционная группа ребята от 4,5 до семи лет, которых я готовлю к обучению в школе», – отметила Уварова.