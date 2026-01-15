Свиньи — доноры для человека: насколько близок прорыв в медицине?
В России и мире всё активнее обсуждают возможность пересадки человеку органов генетически модифицированных свиней. Речь идёт о почках, сердце, печени и поджелудочной железе — органах, которых сегодня катастрофически не хватает для пациентов, стоящих в очереди на трансплантацию.
Доктор биологических наук, доцент кафедры фундаментальной медицины Инженерно-физического института биомедицины Дарима Максарова пояснила в диалоге с «Радио 1», что интерес к свиньям как потенциальным донорам неслучаен.
«Органы свиней близки к человеческим по размерам, по физиологическим показателям, схожи как по структуре, так и по функциям», — отметила специалист.Однако главная проблема ксенотрансплантации — иммунный ответ. Даже генетически модифицированные органы организм человека воспринимает как чужеродные.
«Иммунная система запускает защитный механизм — отторжение. Это остаётся ключевым барьером», — подчеркнула Максарова в эфире «Радио 1».В мире уже есть успешные, но пока ограниченные примеры таких операций. Так, в США пересаживали кожу генномодифицированной свиньи пациентам с ожогами, а еще проводили экспериментальные пересадки органов животным и людям. Но долгосрочного результата добиться пока не удалось.Учёные работают над тем, чтобы сделать органы «невидимыми» для иммунитета.
«Роль генных инженеров заключается в отключении или переключении активности белков, которые вызывают иммунные реакции в организме человека», — пояснила эксперт.По словам доктора биологических наук, наиболее перспективными для будущих пересадок считаются почки, печень и поджелудочная железа. Сердце остаётся самым сложным органом из-за своей структуры и функций.
Массовое внедрение таких операций потребует времени. Учёные называют разные сроки — от нескольких лет до десятилетий. Но уже сейчас понятно: если проблему совместимости удастся решить, ксенотрансплантация может стать настоящим прорывом и спасти тысячи жизней.