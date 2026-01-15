Свиньи — доноры для человека: насколько близок прорыв в медицине?

15 января 2026, 16:23

оригинал Фото: iStock/undefined undefined

В России и мире всё активнее обсуждают возможность пересадки человеку органов генетически модифицированных свиней. Речь идёт о почках, сердце, печени и поджелудочной железе — органах, которых сегодня катастрофически не хватает для пациентов, стоящих в очереди на трансплантацию.





Доктор биологических наук, доцент кафедры фундаментальной медицины Инженерно-физического института биомедицины Дарима Максарова пояснила в диалоге с «Радио 1», что интерес к свиньям как потенциальным донорам неслучаен.

«Органы свиней близки к человеческим по размерам, по физиологическим показателям, схожи как по структуре, так и по функциям», — отметила специалист.

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

«Иммунная система запускает защитный механизм — отторжение. Это остаётся ключевым барьером», — подчеркнула Максарова в эфире «Радио 1».

«Роль генных инженеров заключается в отключении или переключении активности белков, которые вызывают иммунные реакции в организме человека», — пояснила эксперт.