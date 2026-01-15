В подмосковных школах сахарного диабета прошли обучение более 55 тысяч человек

15 января 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 55 тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета при медучреждениях Московской области в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Занятия в школах проводятся бесплатно, есть курсы для взрослых и детей.





«На уроках специалисты рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови и считать углеводы, а также объясняют основы правильного питания. В 2025 году обучение в школах сахарного диабета прошли более 55,3 тыс. жителей области», — рассказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.