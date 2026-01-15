Медики Подмосковья могут получать до 45 000 рублей в месяц на аренду жилья

15 января 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области медики без собственного жилья могут получать ежемесячную компенсацию за аренду. Выплата составляет до 30 000 рублей для одного специалиста и до 45 000 для супружеской пары, размер зависит от удалённости городского округа. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.





Оформить компенсацию могут медработники, которые трудятся на полную ставку в подведомственных Минздраву учреждениях Московской области, а у них и их семьи нет собственного жилья в Подмосковье. Также нельзя иметь в пользовании помещения коммерческого, социального или специализированного найма.



«Жилищный вопрос — один из самых важных для каждого, поэтому мы предусмотрели в Подмосковье несколько программ соцподдержки для медработников, направленных на его решение. Это и «Социальная ипотека», и «Земля врачам», и компенсация аренды жилья. Последней воспользовались более 16 600 медицинских специалистов: свыше 5 700 врачей и почти 11 000 среднего медперсонала», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.