Ветераны СВО начали обучение в Московском областном филиале Президентской академии

Фото: Московский областной филиал Президентской академии РАНХиГС

В Московском областном филиале Президентской академии РАНХиГС состоялось торжественное открытие программ повышения квалификации для ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе академии.





Проект реализуется по инициативе Ассоциации ветеранов спецоперации Московской области и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва при поддержке правительства региона. Обучение входит в серию региональных программ по поддержке интеграции ветеранов в мирную жизнь и помощи их семьям.

«Рада видеть вас всех в стенах этого вуза. Президентская академия – лидер по организации образовательных программ в сфере государственного и муниципального управления, бизнеса. У коллег самые современные и актуальные программы. Все вступившие в Ассоциацию ветеранов СВО Московской области автоматически стали частью нашей большой региональной команды. Знания, которые вы получите, помогут вам стать более подготовленными профессионалами и помогать ребятам, которые только вливаются в мирную жизнь», – сказала министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова

Фото: Московский областной филиал Президентской академии РАНХиГС

«Мы решали сразу несколько задач: знакомство, повышение вовлечённости в процесс, опыт совместной деятельности, освоение навыков, переосмысление ценностей и развитие необходимых компетенций. Именно такой формат поможет ветеранам СВО эффективнее включиться в процесс обучения», – сказал заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии, директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.