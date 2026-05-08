Сергиев Посад вошёл в десятку популярных для турпоездок малых городов
Сергиев Посад включён в топ-10 рейтинга самых популярных у туристов малых городов за последние три года. Динамику спроса на поездки в небольшие города России проанализировал сервис путешествий «Туту». Статистику опубликовало РИА Новости.
87% путешественников предпочитают добираться до Сергиева Посада железнодорожным транспортом.
«Этот показатель дополнительно подчёркивает актуальность создания в городе современного и безопасного транспортно-пересадочного узла. В феврале Градостроительный совет Московской области утвердил архитектурно-планировочное решение здания нового ТПУ», – рассказали авторы исследования.В «Туту» добавили, что пик спроса на билеты и бронирование отелей в малых городах приходится на июль-август из-за тёплой погоды, а также на конец декабря перед наступающими новогодними праздниками.