На капремонте школы №10 в Орехово-Зуевском округе приступили к благоустройству
Школу №10, расположенную в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Готовность объекта составляет уже более 85%.
«Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающей к школе территории. А в самом двухэтажном здании общей площадью около 1 800 квадратных метров завершают ремонт фасада, монтируют инженерные коммуникации и проводят чистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.В обновлённом учебном заведении установят новое оборудование и мебель.
Открыть отремонтированную школу для учеников должны 1 сентября.