«Тайны купеческого особняка»: Серпуховской музей стал лидером инклюзивного просвещения в России

21 ноября 2025, 18:42

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Серпуховской историко-художественный музей вошел в число победителей престижного всероссийского конкурса «Без исключения – 2025», представив уникальную тактильную программу для незрячих и слабовидящих посетителей. Победа в конкурсе, организованном благотворительным фондом «Свет», позволит учреждению культуры получить комплексную поддержку для дальнейшего развития инклюзивной среды, создавая по-настоящему равные возможности для всех гостей.