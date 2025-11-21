«Тайны купеческого особняка»: Серпуховской музей стал лидером инклюзивного просвещения в России
Серпуховской историко-художественный музей вошел в число победителей престижного всероссийского конкурса «Без исключения – 2025», представив уникальную тактильную программу для незрячих и слабовидящих посетителей. Победа в конкурсе, организованном благотворительным фондом «Свет», позволит учреждению культуры получить комплексную поддержку для дальнейшего развития инклюзивной среды, создавая по-настоящему равные возможности для всех гостей.
В Москве завершился масштабный смотр лучших инклюзивных практик в сфере культуры — конкурс «Без исключения – 2025». Его главная цель — стимулировать музеи по всей стране активнее работать над созданием безбарьерной среды и вовлекать в культурную жизнь людей с инвалидностью. В этом году за звание лучших боролись 90 государственных и частных музеев, а в финал вышли 44 учреждения из 25 регионов России.
Серпуховской историко-художественный музей оказался в числе лидеров благодаря инновационной тактильной программе «Тайны купеческого особняка». Этот проект является логическим продолжением успешной инициативы «Прикоснись к прекрасному», которая ранее доказала свою востребованность в работе с подростками, имеющими тяжелые формы нарушения развития.
Новая программа включает три специализированные экскурсии, посвященные главному зданию музея — великолепному купеческому особняку Мараевых. Участники не просто услышат рассказ о его архитектурных особенностях, стиле и о знаменитой хозяйке Анне Васильевне Мараевой, но и смогут тактильно изучить элементы интерьеров и даже внешнего облика здания. Это позволит незрячим и слабовидящим людям сформировать целостный образ памятника архитектуры, что раньше было для них практически недоступно.
Особенностью «Тайн купеческого особняка» станет элемент совместной творческой рефлексии, в которой примут участие как незрячие, так и зрячие посетители. Такой диалог культур восприятия поможет разрушить коммуникационные барьеры, а зрячим гостям — лучше понять, как их незрячие companions «видят» и ощущают пространство через другие органы чувств. Это важный шаг к настоящей социальной инклюзии, выходящей за рамки простого физического доступа.
Конкурс проводился в трех номинациях, и Серпуховской музей со своим проектом победил в категории «Светлый курс», где соревновались учреждения с уже имеющимся опытом системной работы с людьми с инвалидностью. Победа означает, что музей получит от фонда «Свет» целевую финансовую и методическую поддержку, которая поможет сделать его инклюзивные практики еще более эффективными и устойчивыми.
Таким образом, победа Серпуховского музея — это не просто признание его заслуг, а значительный вклад в развитие инклюзивной культуры по всей стране, демонстрирующий, что искусство и история должны быть доступны каждому, без исключения.
