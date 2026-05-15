Такого никто не ожидал: вечер 16 мая превратится в настоящий праздник. Как пройдет «Ночь музеев» в Подмосковье?
Государственные музеи Подмосковья 16 мая присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев». В 2026 году тема программы звучит как «Родное». Она связана с Годом единства народов России. Для гостей подготовили экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и вечерние прогулки по музейным территориям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Коломенско-Зарайский музей-заповедникВ Зарайске акцию посвятят истории, традициям и семейной культуре. Гостей ждут творческие мастерские «Кулинарная миниатюра», «Балерина Серебряного века» и «Девичья радость». В программе также заявили лекции о родильных и венчальных обрядах Рязанской губернии XIX века, встречу о нумизматике и авторское выступление директора музея Кирилла Кондратьева. Для любителей необычных форматов подготовили интерактивную программу «Следы невиданных существ». Рядом откроют площадку «Быт стрельца XVII века». Детям покажут советские мультфильмы. Вечером для взрослых пройдет музыкальная программа.
Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. БлокаГлавной площадкой в Солнечногорске станет усадьба Шахматово. Здесь проведут программу «Времена года». На станциях, которые символизируют зиму, весну, лето и осень, участники смогут поиграть, поучаствовать в конкурсах и сделать сувениры своими руками. Отдельной частью вечера станет интерактивный квест-путеводитель. Гости пройдут по территории усадьбы и будут разгадывать загадки о смене сезонов. Такой формат подойдет и семьям с детьми, и тем, кто любит прогулки с элементами игры.
Усадьба БобловоВ Боблове посетителей ждет экскурсия «Неспиритический сеанс». Она пройдет при свечах. Во время маршрута сотрудники музея расскажут о взглядах Дмитрия Менделеева на спиритизм и покажут, как ученый относился к популярным мистическим увлечениям своего времени.
Усадьба ТаракановоВ Тараканове акцию продолжит библиотека С. С. Лесневского. Здесь состоится моноспектакль «Экклезиаст». Такой вечер подойдет тем, кто предпочитает камерную атмосферу и литературные программы.
Музей-заповедник А. С. ПушкинаВ Одинцовском округе гостей примет усадьба Вяземы. В «Ночь музеев» здесь проведут обзорные экскурсии, концерты учащихся Большевяземской школы искусств и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. После захода солнца программа продолжится экскурсиями при свечах по залам дворца и парку. Старший научный сотрудник Михаил Гладилин представит авторскую встречу «Неспешные чтения под бельведером». Еще одним событием станут ночные экскурсии по дворцу со спектаклем «Образы любви и вдохновения у А. С. Пушкина» в постановке московского театра «Красота истины».
Звенигородский музей-заповедникЗвенигородский музей-заповедник сделает акцент на истории города и старинном быте. В программе — лекция «Жизнь и быт на женской половине боярского терема в XVI–XVII веках», концерт «Музыка света» и вечерняя экскурсия по историческому центру с посещением Малинового оврага. Маршрут получил название «Звенигород в сумерках». Для тех, кто хочет начать знакомство с музеем с выставки, подготовили отдельный бонус. В день акции с 17:30 до 19:30 посетители смогут бесплатно пройти на экспозицию «Звенигород от земли до неба».
Серпуховский историко-художественный музейСерпуховский историко-художественный музей подготовил насыщенную программу. Бесплатно можно посетить основное здание, лекцию «Андреев. Импрессионизм в фотографии», презентацию издания «Икона "Страшный суд" в собрании Серпуховского историко-художественного музея» и каталога «Импрессионизм с русской душой». В афише также заявили встречи-перформансы «5 женщин, подаривших миру русский стиль» и «Грация и сила. Уникальный язык тела Майи Плисецкой», а еще экскурсию по экспозиции «Серпухов. Город-ключ Московской Руси». За отдельную плату гости смогут пройти на экскурсии по экспозиции «Западноевропейское искусство XVI–XIX вв.» и выставке «Православные древности Серпуховского края». В программу также вошли кураторская экскурсия по проекту «Импрессионизм с русской душой», детское занятие «Малыши, скорей в музей!», интерактив «Впечатления детства» и мастер-класс «Сказочная гжель». Для взрослой аудитории музей подготовил авторскую программу «Под знаком импрессионизма: художники и звезды» и иммерсивный вечер «Русские впечатленцы».
Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И.Тютчева»В «Ночь музеев» вход в усадебный парк музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ после 17:00 будет бесплатным. Гостей ждут выставка «Как неразгаданная тайна…», экскурсии по Главному усадебному дому, квест «Вот свежие тебе цветы…» и творческие мастер-классы. В этот же день в музее представят книгу «Аносина пустынь. История в лицах и событиях». Вечером пройдут музыкальная и театрализованная программы. Отдельным событием станет исторический экскурс «Путь к музею» с директором Александром Богатыревым и потомком поэта Федора Тютчева Василием Бегининым. Для участия нужна предварительная запись по телефону.
Музей-заповедник П. И. ЧайковскогоВ Клину с 16:00 бесплатно откроют выставки «П.И. Чайковский. Симфония „Жизнь“ и «Старая добрая сказка». Без оплаты также можно будет пройти в парк музея-заповедника, поучаствовать в квесте «Как звали собаку П.И. Чайковского», квизе «Времена года» и мастер-классе «Сказка в коробке». В программу включили лекцию «Юрий Львович Давыдов» и показ предметов из его фонда. За отдельную плату музей проведет детскую игровую программу «Сказочные знатоки», тематическую экскурсию «Младший брат Модест Ильич» и маршруты по мемориальному комплексу. Эти экскурсии будут доступны только в составе сборных групп.
Музей Зои КосмодемьянскойМузей Зои Космодемьянской тоже присоединится к акции. С 18:00 до 20:00 вход сюда будет бесплатным. Для посетителей подготовили квиз «Малой Родины Герои», посвященный подвигам участников Великой Отечественной войны и боям на территории Подмосковья. Кроме того, в музее пройдет интерактивная программа «Быт русской избы» на примере Дома Кулик. Гости также смогут бесплатно посетить выставку «Наука на войне».
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»В музее «Новый Иерусалим» акция «Ночь музеев – 2026» пройдет с 17:00 до 22:00. В это время гости смогут бесплатно посмотреть постоянные экспозиции и временные выставки. Для посетителей подготовили экскурсии, лекции, квесты, интеллектуальные игры, музейные занятия и творческие мастер-классы. Финалом вечера станет большой квиз по всему пространству комплекса. Участники проверят свои знания по истории, искусству и культуре, узнают новые факты о музее и монастыре, а также смогут проявить командный дух.
Щелковский историко-художественный музейЩелковский историко-художественный музей присоединится к акции 16 мая. Программа начнется в 16:00 со сборной экскурсии «История в лицах». Гостям расскажут о подвигах земляков и о людях, которые прославили Щелковский край в ХХ веке. Для участия нужна предварительная запись. В 17:00 здесь откроют выставку живописи Яны Патокиной «Без суеты». В 18:00 пройдет авторская экскурсия по новой экспозиции. На 19:00 запланировали творческий мастер-класс, сборную экскурсию по выставке «Защитники Отечества» и концерт «Под весенним небом» на площадке перед зданием. На сцену выйдет группа «Притяжение» под руководством Оксаны Хвостиковой. После этого начнется свободное посещение залов. Площадка будет работать с 16:00 до 23:00. Все события бесплатные. Детей до 14 лет после 22:00 пустят только со взрослыми.
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» программа пройдет 16 мая с 12:00 до 21:00. Для гостей подготовили экскурсию «Чеховское Мелихово», мастер-класс по тональной живописи с Антоном Чубаковым, а также встречи по выставкам «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» и «Рисунки Чехова». В 17:00 здесь покажут премьеру спектакля «Собаки Чехова» в постановке театра «Чеховская студия». В 20:00 начнется музыкальная программа «Вечер венской музыки». Публика услышит сочинения Иоганна Штрауса и его современников в исполнении коллектива Luminis Artis, скрипачки Марины Шигановой и пианиста Ивана Кузьмина. Для детей подготовили отдельную программу. Юных гостей ждут интерактив «Один день из жизни метеоролога», экскурсия «Левитан для детей: путешествие в пейзаж» и занятие «Белолобый. Маленький детский рассказ».
Егорьевский историко-художественный музейЕгорьевский историко-художественный музей отмечает 115-летие и приглашает на «День музеев». Программа пройдет на двух площадках. В Художественном отделе на улице Советской, 73/20, с 11:00 до 21:00 гостей ждут экскурсия по городу, встреча с автором выставки «Красная Пасха» Вадимом Ветлиным, обзор по экспозиции и мастер-класс художника. Также в программе — концерт Антона Кочемировского, вечерняя интерактивная экскурсия «Музейный детектив» и проект «Арт-ДухИ. Искусство, которое чувствуешь» с презентацией ароматов, созданных по мотивам музейной живописи.
Музей «Новый Иерусалим» подготовил насыщенную программу к «Ночи музеев»Заместитель генерального директора по научно-просветительской работе музея «Новый Иерусалим» Арина Вячеславовна Гундрова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в музее «Новый Иерусалим» акция «Ночь музеев» пройдет под темой «Родное». С 17:00 до 22:00 гостей ждет программа на каждый час, будут открыты временные выставки и постоянные экспозиции, а бесплатный билет можно забронировать заранее.
«В конце апреля мы открыли выставку к юбилею Константина Горбатова — «Неизвестный Константин Горбатов». Если вы ещё не посетили её, завтрашний вечер — прекрасная возможность погрузиться в мир этого импрессионизма и увидеть окружающий мир глазами Константина Горбатова — в ярких и сочных красках», — пояснила она.
Гундрова рассказала, что в этом году в музее пройдёт мастер-класс, посвящённый лаковой миниатюре. Также она сообщила, что гости смогут выбрать мастер-класс по росписи броши или шкатулки. Кроме того, для тех, кто понимает, что работа с красками им не совсем подходит, предусмотрен мастер-класс по коллажу, где можно пофантазировать на тему русской весны. В этом году в музее сделан особый акцент на интеллектуальные игры как для детей, так и для смешанных команд.
«У нас будут даже волонтёры, которые помогут вам найти себя, найти других. У нас всегда максимальная включённость. Это такой очень яркий праздничный момент субботнего вечера», — заключила специалист.
«Ночь музеев» в Подмосковье в этом году объединит крупные усадьбы, древние города и музейные заповедники с разным настроением. Одни площадки сделают ставку на историю и лекции, другие — на интерактив и семейный досуг. Поэтому выбрать маршрут можно и для спокойного вечера, и для насыщенной культурной прогулки.