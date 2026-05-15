Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +23 °C в Москве на выходных

15 мая 2026, 14:55

«Яндекс Погода»: В Москве на выходных будет пасмурно, но тепло

В столичном регионе ожидаются теплые выходные, в воскресенье будет пасмурно и дождливо. Об этом рассказали синоптики сервиса «Яндекс Погода».





В субботу, 16 мая, в столице будет облачно. Днем столбики термометров покажут до +20 °C, ночью температура опустится до +16 °C. В воскресенье в Москве и Подмосковье прогнозируются пасмурная погода и дождь. Днем и вечером воздух прогреется до +23 °C, а ночью до +18 °C.





«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным. Возможны различия на 1–2 °C в течение дня», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».

«А местами в юго-восточной части Московской области может пониматься и до +31 °C. Среди прочего в Коломне и Кашире есть такая вероятность», — рассказал синоптик в беседе с RT.