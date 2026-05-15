В Петербурге впервые прошел «Литературный субботник»

15 мая 2026, 15:35

В Петербурге в рамках подготовки к XXI Санкт-Петербургскому международному книжному салону на территории Музея-усадьбы Гавриила Державина впервые состоялась акция «Литературный субботник».





В мероприятии приняли участие писатели, общественные деятели и представители исполнительной власти. По словам председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, субботник стал своеобразным началом Книжного салона, который стартует 21 мая на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа.





«Надеемся, что мероприятие теперь будет доброй традицией, и к субботнику присоединится больше людей именно творческих профессий. Мне кажется, что здесь как раз происходит сотворчество. Будем продолжать участвовать в создании красоты не только творческим трудом, но и с точки зрения высадки растений», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.