Тарковский, Рязанов и Протазанов: как Звенигород стал местом притяжения для режиссеров и где искать сцены из любимых фильмов

22 апреля 2026, 15:27

Фото: Сергей Флегонтов

Живописные виды Звенигорода десятилетиями привлекали кинодеятелей, и сегодня за знакомым пейзажем может скрываться сцена из любимого фильма. Кадры из «Соляриса» Тарковского, «Бега» Алова и Наумова, а также из «итальянцев» Рязанова — все это снималось на звенигородской земле.





Как город стали называть кинематографическим, в эфире «Радио 1» рассказал сотрудник Звенигородского государственного музея-заповедника, автор экскурсионной программы «Камера! Мотор! Прогулка!» Сергей Флегонтов.



По словам специалиста, во второй половине XX века западные районы Подмосковья отводились под создание дачных поселков для деятелей искусства. Режиссеры, сценаристы и актеры проводили много времени в этих местах, вдохновлялись и снимали фильмы. Он также отметил, что Звенигород и его окрестности остаются излюбленным местом для съемок и по сей день.

«Не проходит и месяца, чтобы в центре города не снимали какой-нибудь фильм, сериал. Это у нас регулярная история, практически постоянная», — добавил Флегонтов.

«Если почитать повесть Толстого, посмотреть фильм, там фигурировали и монахи, и священники, а до революции в Российской Империи был запрет на съемки в кино представителей этого сословия», — пояснил специалист.

«Но Рязанов был непреклонен, поэтому в кино мы видим эпизод со взрывом новенького автомобиля», — отметил Флегонтов.

«Съемки внутри действующих храма, насколько я знаю, крайне редки из-за того, что их очень сложно проводить — чтобы совмещать и работу храма, и, соответственно, съемки», — пояснил Флегонтов.