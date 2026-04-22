Тарковский, Рязанов и Протазанов: как Звенигород стал местом притяжения для режиссеров и где искать сцены из любимых фильмов
Живописные виды Звенигорода десятилетиями привлекали кинодеятелей, и сегодня за знакомым пейзажем может скрываться сцена из любимого фильма. Кадры из «Соляриса» Тарковского, «Бега» Алова и Наумова, а также из «итальянцев» Рязанова — все это снималось на звенигородской земле.
Как город стали называть кинематографическим, в эфире «Радио 1» рассказал сотрудник Звенигородского государственного музея-заповедника, автор экскурсионной программы «Камера! Мотор! Прогулка!» Сергей Флегонтов.
По словам специалиста, во второй половине XX века западные районы Подмосковья отводились под создание дачных поселков для деятелей искусства. Режиссеры, сценаристы и актеры проводили много времени в этих местах, вдохновлялись и снимали фильмы. Он также отметил, что Звенигород и его окрестности остаются излюбленным местом для съемок и по сей день.
«Не проходит и месяца, чтобы в центре города не снимали какой-нибудь фильм, сериал. Это у нас регулярная история, практически постоянная», — добавил Флегонтов.Самым ранним фильмом, снятым в Звенигороде, он назвал немое кино «Отец Сергий» Якова Протазанова 1918 года. Сама экранизация повести Льва Толстого стала возможна только с приходом советской власти.
«Если почитать повесть Толстого, посмотреть фильм, там фигурировали и монахи, и священники, а до революции в Российской Империи был запрет на съемки в кино представителей этого сословия», — пояснил специалист.Съемки фильма «Бег» 1970 года проходили в том числе в Саввино-Сторожевском монастыре, который Алов и Наумов старались запечатлеть со всех возможных ракурсов. Специалист отметил, что в кадре можно увидеть здание до его реставрации и те виды, которые сейчас недоступны для глаз.
У картины «Солярис» 1972 года с монастырем связаны две сцены: небольшой эпизод у его стен и знаменитая сцена у пруда, который теперь местные жители называют прудом Тарковского — в честь режиссера.
Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» 1974 года почти не связан с обителью, поскольку основной площадкой для съемок был Санкт-Петербург. Однако есть один кадр, отснятый на въезде в Савинскую слободу, на котором можно заметить мелькающий на горизонте купол Рождественского собора.
Кроме того, одна из самых известных сцен фильма со взрывом бутафорской бензоколонки снималась там же. Флегонтов рассказал, что с ней связана интересная история: местные жители уговаривали режиссера Эльдара Рязанова заменить новый белый «Москвич» на старую машину, когда узнали, что он собирается его взорвать.
«Но Рязанов был непреклонен, поэтому в кино мы видим эпизод со взрывом новенького автомобиля», — отметил Флегонтов.В фильме «Зеркало» 1975 года есть эпизод, где мать главного героя продает серьги соседке. Эта сцена снималась в деревенском домике на территории санатория, который расположен напротив Саввино-Сторожевского монастыря.
Основные съемки картины проходили в районе поселка Тучково, примерно в 30 километрах от Звенигорода, однако Тарковскому потребовались дополнительные кадры, и он выбрал для них именно это место. К сожалению, тот самый деревенский домик не сохранился до наших дней, а территория санатория с тех пор значительно изменилась.
В 2018 году на экраны вышел сериал «Годунов». Его снимали во множестве локаций, но особую ценность представляют редкие кадры внутри действующего Рождественского собора.
«Съемки внутри действующих храма, насколько я знаю, крайне редки из-за того, что их очень сложно проводить — чтобы совмещать и работу храма, и, соответственно, съемки», — пояснил Флегонтов.Он также отметил, что многие режиссеры любят снимать сцены у подклета Троицкой церкви — из-за своей уникальности, так как подобные постройки почти не встречаются в монастырях.