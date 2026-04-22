В Детском центра Рошаля спасли зрение мальчику с рыболовным крючком в глазу

22 апреля 2026, 15:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмологи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли зрение юноше, которому на рыбалке попал в глаз рыболовный крючок, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





С места происшествия мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи. Врачи провели обследование, чтобы определить точное местонахождение инородного тела в глазном яблоке. Ситуация требовала экстренной медицинской помощи, так как осложнения могли привести к занесению инфекции и полной слепоте.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя.

«Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран. Используя микроскоп и микрохирургические инструменты, сформировали доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления. Крючок был извлечён, рану ушили сверхтонкими иглами, наложили несколько узловых швов. Операция прошла успешно и без осложнений», – рассказал лечащий врач-офтальмолог Даниил Гулякин.