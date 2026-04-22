Жители Павловского Посада подняли на личном приёме вопросы ЖКХ и благоустройства
Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провёл личный приём граждан. С бытовыми вопросами к нему обратились четыре заявителя, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Так, жители улицы Солнечной в деревне Кузнецы попросили восстановить дренажную систему после прокладки газопровода. Жильцы дома №16 по улице Южной обратились по поводу технической возможности установки электросчётчиков. На улице Кузьмина в доме №30 есть проблемы с напором воды.
«По всем обращениям администрация обязательно обеспечит обратную связь, сообщит о принятых решениях и дальнейших шагах. Мы договорились с жителями о повторных встречах. Сразу после выезда специалистов по адресам можно будет говорить о вариантах и сроках решения вопросов», – отметил Белоусов.
Как напомнили в администрации, записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.